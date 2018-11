Gisel Gugat Cerai Gading Marten, Keduanya Masih Pajang Foto Keluarga

BANGKAPOS.COM -- Kabar Gisella Anastasia menggugat cerai suaminya, Gading Marten menyita perhatian publik. Belum diketahui apa penyebabnya, namun prihal gugatan itu dibenarkan oleh Pengadilan.

Melalui akun Instagram miliknya, baik Gading Marten maupun Gisella tak menunjukkan gelagat berpisah.

Di akun Instagram masing-masing, Keduanya masih memajang foto keluarga mereka.

Gading sendiri sepertinya sedang berada di luar negeri.

Dia bersama sahabatnya Eddi Brokoli berangkat ke Spanyol untuk menyaksikan La Liga.

"Berdua @eddibrokoli akan merasakan #laligaexperience thank u @beinsports.id @laliga can’t wait to watch the game!!," tulis Gading.

Sementara di Instastory, Gading mengunggah kalimat 'Koperku mengapa kita berpisah' berikut emoji menangis.

Postingan Gading Marten (Instagram/ gadiiing)

