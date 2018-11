Personel Coboy Junior Latihan Bareng, Benarkah Iqbaal Ramadhan Bakal Comback Jadi Boyband

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM – Lama tidak terdengar kabar boyband Coboy Junior yang sempat menjadi idola dikalangan remaja.

Baru-baru ini membuat para penggemarnya rindu dan bernostagia melalui postingan satu personelnya, Aldy Maldini di akun instagram.

Tidak tanggung-tanggung, Aldy Maldini memposting dua foto sekaligus yang menggambarkan momen bersama CJR (Coboy Junior).

Satu foto saat mereka sedang latihan dengan personil lengkap, yakni Iqbaal, Ryzky, Aldy, dan Bastian.

Satu lainnya, momen ketika CJR bersiap-siap buat tampil.

Menariknya, dalam keterangan foto tersebut dituliskan ‘Ready’.

Hal itu menimbulkan spekulasi dari para penggemar bahwa postingan tersebut mengisyaratkan CJR akan kembali berkarya dan meramaikan kancah musik nasional.

Tak heran, melihat itu warganet sontak membanjiri komentar dengan mengungkapkan kerinduan kepada Iqbal dan kawan-kawan.

Bahkan, diantaranya berharap CJR dapat kembali dalam formasi lengkap.

inaaaa_08 : Lgi kngen ya @aldymldni …saya juga kangen sma kalian semuaa Smga sukses buat kalian semua,sehat slalu.aamiin...Kami para comate merindukan kalian @iqbaal.e @aldymldni @teukuryz @bastiansteel dan @patrickeffendy i miss you so much

cahyaratri : Comeback? AMINNN

soniq28.baale: IHHH ALDII MAHHH JADI KANGEN KANNNNN INI TUH LAGI BELAJAR MOVE ON DARI KALIAN, COME BACK ELAAHHH

jnafisah.e : Fix ingin kalian bersatu lagi

syifaaaa08 : PLEASE COMEBACK PLISS.COMATE KANGEN SAMA COBOYJUNIOR. (*)