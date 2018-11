Gisel Gugat Cerai, Gading Marten Dapat Support dari Mantan Pacar

BANGKAPOS.COM - Kabar keretakan rumah tangga Gading Marten dan Gisella Anastasia memang tengah menjadi sorotan banyak pihak.

Gisella Anastasia mengunggat cerai Gading Marten yang telah dinikahinya selama lima tahun.

Sejumlah artis tanah air pun ikut memberikan dukungan dan doa terbaik untuk pasangan tersebut.

Tak terkecuali Astrid Tiar.

Baca: Cantiknya Sri Devi, Sahabat Gisel yang Namanya Terseret Perceraian Gisel dan Gading

Seperti yang diketahui, Gading dan Astrid pernah menjalin asmara pada tahun 2006 silam sebelum keduanya akhirnya memiliki pasangan masing-masing.

Lewat akun Instagramnya, @astidtiar127, Astrid mengunggah foto Gading yang tengah dipeluk sang ayah, Roy Marten.

Sebagai sahabat, Astrid mengaku hanya bisa mendoakan.

"Dear Sahabat.. For we have no words of wisdom to say.. These friends of yours only whisper an endless pray.. Every step is hard.. Every turn is scary..

Take us along in thy heart, and may thee, feel no worry.. The pain is unbearable, the feeling is unspoken.. But they.. shall leave thou faith unbroken..

(Untuk sahabatku. Karena kami tidak memiliki kata-kata bijak untuk mengatakan. Teman-temanmu ini hanya membisikkan doa tanpa akhir. Setiap langkah itu sulit. Setiap liku itu menakutkan.