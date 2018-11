Kafe Ini Punya Daftar Menu yang Namanya Bikin Merinding, Temanya Kematian

BANGKAPOS.COM - Kid Mai Death Cafe di Bangkok, Thailand tidak hanya menghadirkan atmosfer kematian lewat desain interiornya.

Tema kematian juga tertuang lewat aneka makanan dan minuman yang mereka sajikan.

Kafe ini juga menghadirkan menu-menu yang bertema kematian.

Di antaranya aneka minuman berbahan kopi seperti One Year Left latte, One Month Left mocha, dan Last Day espresso.

Kid Mai Death Cafe, Bangkok, Thailand (Sgforums.com)

Minuman paling populer di kafe ini adalah minuman dingin manis yang memiliki empat nama.

Masing-masing namanya adalah Born, Elder, Painful, dan Death. Death adalah minuman yang terbuat dari cokelat yang ditaburi whipped cream.

"Kami juga membuat kue-kue kering kematian, black coockies, untuk diberikan kepada tamu. Kami punya banyak jenis. Kue itu sendiri adalah arang yang kami tambahkan cokelat putih dan es krim cokelat di atasnya," ujar Trynh Phoraksa, manajer Kid Mai Death Cafe, kepada CNN Travel.

Kid Mai Death Cafe, Bangkok, Thailand (Sgforums.com)

Anda tidak perlu takut membayar mahal makanan dan minuman di sini.

Kid Mai Death Cafe memberikan potongan harga sebesar 10 persen kepada para tamunya.

Syaratnya, tamu bersedia berbaring di peti mati yang mereka sediakan.