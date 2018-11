Mahasiswa Dari Luar Negeri Ikut Serta Dalam Geopark III Pulau Belitong

Laporan Wartawan Pos Belitung, Suharli

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR - Para mahasiswa dari empat universitas luar negeri turut serta dalam rangkain Festival Geopark III yang diadakan di open pit nam salu, di Kelapa Kampit.

Mereka pun turut dalam geo-planting yakni penanaman pohon di area open pit nam salu.

Para mahasiswa tersebut sebelumnya diketahui mengikuti studi keanekaragaman hayati di kawasan Geopark Belitong yang dikoordinir Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bertemakan 'Summer Course on Biology of Geopark Belitong'.

Hirmas fuady putra, departemen koordinator Summer Course menuturkan ini betuk kerjasama dengan badan pengelola geopark pulau Belitung.,

"Ini sebagai geo-edukasi, dimana kami secara langsung mempromosikan keberadaan geopark Belitung ini penting di Pulau Belitung ke masyarakat internasional.

Sehingga dukungan internasional untuk keberadaan geopark nasional pulau Belitung ini menjadi unesco global geopark menjadi kuat," ujar Hirmas kepada posbelitung, Sabtu (24/11/2018).

Menurut Hirmas komponen terpenting dalam Unesco global geopark adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun luar untuk mengkonservasi ekosistem, namun tetap tidak kehilangan nilai tambah ekonominya.

"Untuk itu diperlukan terus-menerus pendidikan yang continue, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi," kata Hirmas.

Para mahasiswa dari universitas Jepang, Malaysia, dan Thailand tersebut juga tampak bersemangat mengikuti geo-planting di area seputaran open pit nam salu.

Kiko misalnya, Mahasiswi dari Kanaza university japan menyampaikan banyak yang ia pelajari saat mengikuti Summer Course On biology of Geopark Belitong.

"Saya belajar sejarah dari negri laskar pelangi ini, dan salah satunya tentang tambang, saya harap pulau Belitung bisa menjadi ekowisata untuk generasi berikutnya untuk menjaga alam," ujar Kiko kepada wartawan.

Sementara itu dari University Putra Malaysia, Nazlan berharap Wisatawan akan lebih banyak lagi berkunjung ke open pit nam salu, dan Dia pun akan turut serta mempromosikan geosite open pit nam salu.(*)