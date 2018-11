Tanjung Pesona Bakal Gelar Lomba Mancing Lagi, Segini Hadiah yang Diperebutkan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Untuk sekian kalinya, Tanjung Pesona Beach Resort Sungailiat Bangka menyelenggarakan lomba mancing ikan.

Lomba kali ini rencananya dilaksanakan di tepi pantai, destinasi wisata yang dimaksud, Tanggal 9 Desember 2018 mendatang.

General Manager Tangjung Pesona Beach Resort Sungailiat Bangka, Yohanes Then kepada Bangka Pos, Senin (26/11/2018) malam berharap, semoga masyarakat bisa bersama- sama merayakan kegembiraan melalui even Pancing Mania Tanjung Pesona seri ke tiga ini.

"Dan melalui hadiah dan doorprie yang sudah disediakan, diharapakan para peserta bisa melapas penat dengan memuaskan hobi mancing ikan di tepi laut bersama kolega," katanya.

Ketua Panitia Lomba Mancing Tanjung Pesona Sungailiat Bangka, Cikmat kepada Bangka Pos, Senin (26/11/2018) malam menambahkan. Menurutnya lomba ini memiliki filsafat berupa ajakan serta semangat untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang bermanfaat dan memperkenalan objek pariwisata di Tanjung Pesona Sungailiat.

"Mulai sekarang kami sudah menerima pendaftaran. Biaya pendaftaran Rp 100 ribu perpeserta. Kategori pemenang dipilih yang mendapatkan ikan bobot paling berat, itu yang juara. Hadiah pertama hadiah Rp 2 Juta plus tropi, hadiah kedua Rp 1,5 Juta plus tropi, hadiah ketiga Rp 1 Juta plus tropi," katanya.

Cikmat juga memastikan, peserta akan mendapat hadiah menarik melalui kupon undian doorprize, usai acara. "Makanya mulai sekarang silahkan mendaftar ke Nomor HP 0813-7330- 4921, atau bisa langsung ke nomor resepsionis atau langsung datang ke Tanjung Pesona Sungailiat Bangka menemui beberapa anggota panitia lomba mancing ini," kata Cikmat.(*)