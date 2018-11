Egy Maulana Ditanya Kapan Halalin Adiba Khanza Putri, Ummi Pipik Langsung Beri Respon

BANGKAPOS.COM - Kabar Ummi Pipik yang didesak segera mendesak Egy Maulana Vikri halalin putrinya, Adiba Khanza tengah menjadi bahan perbincangan yang hangat.

Kabar kedekatan Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza memang santer dikabarkan sejak lama.

Egy Maulana Vikri juga juga kerap kali menunjukkan keakrabannya dengan Adiba Khanza di media sosial.

Bahkan pesepak bola yang kini memperkuat di Lechia Gdansk itu terlihat sudah akrab dengan keluarga Adiba Khanza.

Pemain timnas U-19 Indonesia itu baru saja mengunggah foto dirinya dengan keluarga Adiba Khanza lewat Instagram.

Dalam unggahannya, Egy menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada sang ibunda Adiba, Pipi DIan Indrawati.

Happy Birthdayy @_ummi_pipik_ Doanya yg terbaikk???????????????? Family❤️❤️❤️ #mamakayahkupunyaig????????

A post shared by Egy Maulana Vikri (@egymaulanavikri) on Nov 26, 2018 at 6:00am PST

Wanita yang kerap disapa Ummi Pipik itu diketahui baru saja berulang tahun yang ke-41 pada Senin (26/11/2018).

Ucapan Egy itu pun langsung mendapatkan respons dari Ummi Pipik dalam kolom komentar Instagramnya.

"Aamiin makasih ya @egymaulanavikri," balas Ummi Pipik.