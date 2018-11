Jadwal Liga Champion 2018 Malam Ini: Real Madrid Vs AS Roma, Juventus Vs Valencia

BANGKAPOS.COM - Jadwal Liga Champions matchday ke-5 akan disiarkan langsung di RCTI mulai hari Rabu (28/10/2018).

Jadwal siaran langsung Liga Champions matchday 5 antara AS Roma vs Real Madrid dan PSG vs Liverpool serta Laga Juventus vs Valencia menjadi laga yang patut ditonton.

Bagi AS Roma laga ini merupakan laga balas dendamnya, pasalnya saat bertandang ke Santiago Barnabeu mereka harus rela mengakui kekuatan Real Madrid.

Pada matchday 1 itu Real Madrid menang atas AS Roma dengan skor 3-1.

Dari laga ini siapapun yang menang dipastikan akan lolos dan melaju ke babak 16 besar menyusul Barcelona.

Khusus pada laga Valencia'>Juventus Vs Valencia pertandingan tersebut bakal menjadi penentu bagi Ronaldo cs apakah lolos fase grup dan menyusul Barcelona menuju 16 besar atau tidak.

Pasalnya skuat Juventus hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos dari fase grup di Grup H.

Kondisi lain, Juventus bakal masuk kualifikasi dari grup H jika Manchester United di laga lain melawan Young Boys mengalami kekalahan.

Laga tersebut juga merupakan laga balas dendam Ronaldo.

Karena pada pertandingan sebelumnya mendapat kartu merah dari wasit, meski Juventus menang 2-0 atas Valencia.