3 Medali Emas Disikat Bateng Pada Cabor Taekwondo

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tuan rumah Pekan olahraga (Porprov V) Kepulauan Bangka belitung, yakni Bangka tengah berhasil menyikat lawannya di cabang olahraga taekwondo dan menyabet tiga medali emas, dihari pertama pertandingan yang digelar di GOR STKIP Muhammadyah, Rabu (28/11/2018).

Perolehan medali emas yang diraih kontingen Bateng ini, menyabet ditiga kategori yakni poomsae putra dan putri, serta kyorugi under 68 kg putra.

Berikut perolehan medali di cabor taekwondo kategori poomsae dan kyorugi.

Poomsae putra

Juara 1 : M.Novandra asal Bangka tengah

Juara 2 : Dodi Saputra asal Bangka selatan

Juara 3 : Romadani asal Pangkalpinang

Poomsae putri

Juara 1 : Marina asal Bangka tengah

Juara 2 : Regita Maharani asal Belitung

Juara 3 : Maymunah asal Belitung timur

Kyorugi under 68 kg putra

Juara 1 : Halim Saputra asal Bangka tengah

Juara 2 : Yogi Andre Wahyudi asal Bangka

Juara 3 : Brata Toti Arestha asal Pangkalpinang.

Pertandingan cabor taekwondo yang dibuka hari ini, juga dilakukan penyematan sabuk hitam DAN Kukkiwon 1, 2 , 3 dan 4. Kamis (29/11/2018) besok, kategori yang dipertandingkan yakni kyorugi under 54 kg putra, under 49 kg putri terbagi di laga pertama.

Dilaga kedua, kategori yang dipertandingkan yaitu kyorugi under 53 kg putri, under 87 kg putra dan under 73 kg putri.(Bangkapos/Ira Kurniati)