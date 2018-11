Beltim Peroleh Medali Terbanyak di Cabor Taekwondo Hari Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pertandingan cabang olagraga taekwondo digelaran Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka Belitung, dilangsungkan di GOR STKIP Muhammadyah, pada Kamis (29/11/2018).

16 partai yang berlaga dalam kelas under 54 kilogram putra, under 87 kilogram putra, under 49 kilogram putri, under 53 kilogram putri dan under 73 kilogram putri.

Berikut peraihan medali yang disumbangkan kontingen pada pertandingan:

-Belitung timur : 2 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu

-Pangkalpinang : 2 medali emas dan 1 medali perak

-Belitung : 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu

-Bangka tengah : 1 medali perak dan 2 medali perunggu

-Bangka selatan : 3 medali perunggu

-Bangka : 1 medali perunggu.

Jumat (30/11/2018) besok, pertandingan dikategori kyorugi akan kembali berlangsung, dengan 14 partai akan berlaga diatas arena pertandingan. (Bangkapos/irakurniati)