Kantongi 2 Medali Emas Cabor Taekwondo, Pangkalpinang Optimis Dilaga Berikutnya

Andi Jaya Putra (kiri), peraih medali emas kelas under 54 kg putra, cabor taekwondo Porprov V, bersama pelatihnya, sabeum Dimas.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Andi Jaya Putra.

Salah seorang atlet taekwondo yang menyumbangkan medali emas pada pertandingan kelas under 54 kilogram putra.

Pemuda berusia 19 tahun ini, mengaku kecintaannya terhadap olahraga taekwondo, sehingga mendedikasikan dirinya untuk ingin selalu bertanding dan memenangkan setiap laga yang diikutinya.

"Dari umur 10 tahun sudah latihan. Semakin sering ikut latihan atau tanding, rasanya pengen terus-terus aktif diolahraga ini.

Ingin menunjukkan yang terbaik, berusaha jadi pemenang dalam setiap pertandingan. Memahami karakter main lawan dan tentunya semoga bisa menjadi atlet dikancah nasional." pungkas Andi, Kamis (29/11/2018).

Andi yang saat ini sedang mengenyam pendidikan sebagai seorang mahasiswa di Bandung, rela meninggalkan aktivitas perkuliahannya sementara waktu, selama fokus diajang Porprov ini.

Sementara bonus pertandingan yang diberikan pemerintah kepada peraih medali emas ini, akan digunakannya sebagai tabungan pendidikan.

Kontingen Pangkalpinang berhasil meraih dua medali emas dalam cabang olahraga taekwondo diajang Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka Belitung, yang berlangsung di GOR STKIP Muhammadyah, Kamis (29/11/2018) sore.

Selain membawa pulang dua medali emas pada kelas under 54 kilogram putra dan under 49 kilogram putri, Pangkalpinang juga meraih satu medali perak kelas under 53 kilogram putri.

Usai pengalungan medali, pelatih taekwondo Pangkalpinang, Dimas, tak hentinya tersenyum atas capaian yang diraih didikannya itu.

Saat ditemui bangkapos.com, ia mengaku bangga dan bersyukur akan hasil pertandingan dihari ke-2 cabor taekwondo.

"saya tekankan pada para atlet ini, kuncinya disiplin dan yang penting kerja keras. Kalau mau jadi atlet harus kerja keras.

Kalau latihan kami mulainya sudah setahun lebih, namun itu belum intens, karena ada yang kuliah di luar Bangka. Tapi beberapa bulan terakhir, kami memang fokuskan untuk ajang ini." ujar Dimas.

Pria mengenakan kemerja batik ini, optimis dilaga yang berlangsung pada Jumat (30/11/2018) besok, Pangkalpinang juga akan meraih kemenangan yang sama.

Ia membeberkan, atlet taekwondo dibawah asuhannya itu, telah dibekali strategi untuk berhadapan dengan lawan mainnya di arena pertandingan. (Bangkapos/irakurniati)