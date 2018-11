Teriakan Suporter Menggema Saat Pertandingan Cabor Taekwondo

BANGKAPOS.COM - Dihari ke-2 pertandingan cabang olahraga taekwondo dalam gelaran Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka belitung, berlangsung di GOR STKIP Muhammadyah, Kamis (29/11/2018).

Kategori kyorugi atau tarung, saat ini sedang berlangsung. Seisi gedung pertandingan pecah akan sorakan maupun gemuruh tepuk tangan dari pendukung kontingen yang berlaga. Kategori kyorugi yang dilagakan hari ini yakni under 54 kilogram putra, under 87 kilogram putra, under 49 kilogram putri, under 53 kilogram putri dan under 73 kilogram putri.

Salah seorang pendukung kontingen Pangkalpinang, Derry, turut hadir menyaksikan kontingen andalannya berlaga di arena tarung. Sesekali wajahnya sumringah dan sontak tepuk tangan, saat poin dilayar monitor kontingen Pangkalpinang lebih unggul dibandingkan lawannya.

"Dari hari pertama sudah disini lihat pertandingan, khususnya mendukung kontingen Pangkalpinang." ucapnya.

Koordinator pelaksana cabang olahraga taekwondo, Dani Fitryan, menuturkan laga yang berlangsung dihari ke-2 ini, dibagi sebanyak 16 partai.

"Hari ini ada 16 partai. Kemungkinan bisa sampai jam 17.00 sore nanti." kata Dani saat ditemui disela-sela pertandingan.

Usai pertarungan dan babak final dihari ke-2, akan dilaksanakan pengalungan medali bagi atlet yang memenangkan pertandingan.