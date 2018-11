Undang MLtR dan Calum Scott, Pernikahan Jusup dan Clarissa Diprediksi Habiskan Triliunan

BANGKAPOS.COM, MANGUPURA – Rencana pernikahan pasangan Crazy Rich Surabaya, Jusup Maruta Cahyadi dan Clarissa Wang yang viral di media sosial hingga kini banyak dibicarakan melalui tagar #crazyrichsurabayan.

Rencananya pernikahan Jusup dan Clarissa yang super mewah ini akan digerlar di The Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, 1 Desember 2018 nanti.

Pesta pernikahan yang digelar oleh Crazy Rich Surabaya itu tak main-main.

Sejumlah suvenir berharga fantastis akan disediakan untuk para tamu undangan.

Disebut-sebut suvenir yang akan diberikan oleh Jusup dan Clarissa berupa koin emas seberat 3,5 dan 10 gram.

Bahkan, doorprize untuk para undangan berupa lima mobil Jaguar.

Pernikahan Jusup-Clarissa digadang-gadang sebagai pernikahan termewah yang digelar di Indonesia.

Dan, akan masuk rekor MURI sebagai pernikahan termahal.

Pesta pernikahan akan dihadiri 500 tamu undangan, termasuk dari luar negeri.

Selain band asal Denmark Michael Learn to Rock atau MLTR hadir memeriahkan pernikahan dari Jusup Cahyadi dan Clarissa Wang, ternyata kabarnya mempelai ini juga menghadirkan penyanyi internasional yang ngehits melalui lagu nya You Are The Reason.