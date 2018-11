Beltim Tambah Perolehan Medali di Cabor Taekwondo

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kontingen Belitung timur (Beltim) menambah daftar perolehan medali emas, yang disumbangkan melalui cabang olahraga taekwondo diajang Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka belitung, Jumat (30/11/2018).

Sama seperti laga sebelumnya, kali ini Beltim kembali memperoleh 2 medali emas, yang disumbangkan oleh M.Fitriyansah pada kelas under 58 kg putra dan Dita Mala pada kelas under 46 kg putri.

Pertandingan yang berlangsung di GOR STKIP Muhammadyah, terbagi atas 14 partai, dengan kelas under 58 kg putra, under 74 kg putra, under 87 kg putra, under 46 kg putri dan under 62 kg putri.

Berikut perolehan medali dilaga ke-3 cabor taekwondo:

- Beltim : 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu

- Belitung : 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu

- Bangka : 1 emas dan 1 perak

- Bateng : 1 emas dan 1 perak

- Pangkalpinang : 1 perak dan 1 perunggu

- Basel : 2 perunggu

Pelatih taekwondo Beltim, Panca, mengaku tetap optimis hingga laga terakhir yang akan berlangsung, Sabtu (1/12/2018) besok.

Dirinya yakin, timnyamampu menorehkan prestasi di bidang taekwondo.

"Tetap optimis. Kerja keras dan yakin." pungkasnya.(bangkapos, Ira Kurniati)