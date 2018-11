Nagita Slavina Jadi Korban Debat Zaskia dan Shireen Sungkar, Begini Respon Istri Raffi Ahmad Itu

BANGKAPOS.COM - Nagita Slavina jadi korban cekcok Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar, ini reaksi istri Raffi Ahmad.

Nagita Slavina tampil berhijab.

Namun ternyata Nagita Slavina yang berhijab ini hanya dalam vlog Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar, atau The Sungkar Family.

Raffi Ahmad pun memberikan komentarnya pada sang istri, Nagita Slavina yang berhijab.

Saat melakukan battle styling-in hijab Nagita Slavina, Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar sempat berdebat dan cekcok.

Nagita Slavina sebagai model hijab Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar pun memberikan komentar ini.

Dalam vlog yang tayang pada Kamis (29/11/2018), berjudul "GIGI DI STYLING HIJAB SAMA ZASKIA & SHIREEN ,COCOK GA?".

Pada awalnya, Zaskia Sungkar, Shireen Sungkar dan Irwansyah pergi ke rumah Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

"Asslamualaikum warohmatullohi wabarokatuh, hai guys, we are from The Sungkar," ujar Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar.

"Lu kan berdua dulu The Sister, kenapa diganti?" jawab Nagita Slavina.