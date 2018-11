Nicole Liu Wiltanto Sabet Gelar Kostum Tradisional Terbaik di Indonesian Model Search 2018

BANGKAPOS.COM, BANGKA-Siswi kelas 4 SD Santa Familia Pangkalpinang, Nicole Liu Wiltanto berhasil membawa pulang gelar juara 1 Kategori A dalam Indonesian Model Search 2018.

Selain itu, ia juga menyabet gelar sebagai pemenang kostum tradisional terbaik.

Kostum tradisional tersebut merupakan rancangan dari Fransiscus Antonius Fudyanto yang juga sebelumnya berkesempatan merancang busana traditisional milik Sonia Fergina Citra ketika masih dalam babak penyisihan pada pemilihan Puteri Indonesia Bangka Belitung 2018.

Selain Nicole, model lainnya yang juga mewakili Bangka Belitung dan menyabet gelar adalah Audy Meisya Putri yang merupakan siswi kelas 6 SD Budi Mulya Pangkalpinang berhasil mendapatkan juara 3 Kategori B dan Meisya Cantika Angelia Hani siswi kelas 3 SDN 3 Sungailiat membawa pulang juara 2 Kategori A dalam kontes yang sama.

Para model ini mendapatkan bimbingan dari gabungan 3 Event Organizer berbeda yang ada di Bangka Belitung yakni Erin Modelling, Saeful Management dan Frans Art and Fashion.

"Kami datang kesini ingin memperkenalkan dunia modelling kepada para masyarakat Bangka Belitung, karena di daerah kita ini masih kurang minatnya dan juga ingin menunjukkan bahwa model dari Bangka Belitung bisa mengukir prestasi yang membanggakan di kancah nasional," ujar Saeful selaku ketua rombongan.

Diungkapkan oleh Saeful bahwa para model ini berhasil mengalahkan model-model lainnya yang berasal dari 34 provinsi.

Selanjutnya para model ini akan diberikan kesempatan untuk mengenakan kostum rancangan desainer top Indonesia Samuel Wattimena pada ajang 'The Power Of Our Culture Goes To Belanda' pada bulan Mei 2019 nanti.

"Para pemenang ini sebagai hadiah mendapatkan perhiasan berlian, selempang dan tropi. Serta insha Allah kalau jadi akan dibawa untuk mengenakan kostum rancangan desainer Samuel Wattimena di Belanda bulan Mei nanti," ujarnya.

Disamping itu, terdapat satu model wanita lagi yang berasal dari Bangka Belitung yang berhasil membawa pulang juara 1 Kategori Dewasa yang bernama Yulia, namun yang bersangkutan berhalangan hadir. (Bangkapos.com/Putrie Agusti Saleha)