Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Umi Pipik, Berikut Momen Kebersamaan Egy dan Adiba

BANGKAPOS.COM-- Pemain timnas U-19, Egy Maulana Vikri tengah dikabarkan dekat dengan putri almarhum Ustad Jeffry Al Bukhory, Adiba Khanza.

Egy bahkan juga sudah terlihat akrab dengan keluarga Adiba, termasuk ibunda Adiba, Pipik Dian Irawati atau akrab disapa Umi Pipik.



Melalui instagram milik Egy, @egymaulanavikri, Selasa (27/11/2018), Egy memamerkan foto kebersamaanya dengan keluarga Adiba termasuk Umi Pipik.

Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza (Kolase)

Pada foto itu, Eggy mengucapkan selamat ulang tahun pada Umi Pipik.

"Selamat ulang tahun, doannya (semoga) yang terbaik," ungkap pesepak bola klub Lecia Gdanks tersebut.

Pada foto itu, tampak Egy yang mengenakan jaket coklat berdiri tepat di samping Adiba.

Umi Pipik yang diketahui baru saja berulang tahun ke ke-41 pada Senin (26/11/2018) turut membalas ucapan selamat ulang tahun dari Egy.

"Aamiiin,makasiih ya" komentar Umi Pipik.

Tak hanya Umi Pipik, banyak warganet yang juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Umi Pipik.

Seperti yang diungkapkan akun @dil.laaad dan @helen.drian

"Barakallahu fii umrik @_ummi_pipik_ wish you all the best," tulis @dil.laaad

"Selamat ulang tahun @_ummi_pipik_ Mantapp @egymaulanavikri," ungkap @helen.drian

Sementara itu, Adiba juga sempat mengucapkan selamat ulang tahun pada Egy, 7 Juli lalu melalui foto Instagram pribadinya, @adiba.knza, 7 Juli lalu

"Selamat ulang tahun, karena sudah jam 7.30 di sana," tulis Adiba menggunakan bahasa Spanyol dan Inggris.

