Untuk Pecinta Kopi, Inilah Batasan Minum Kopi dalam Sehari, Perhatikan Dampaknya

BANGKAPOS.COM - Bagi pecinta kopi rasanya kalau sehari saja tidak meneguk kopi rasanya pasti ada yang aneh.

Rasanya kurang bersemangat dan pastinya rasa kantuk tak akan dapat ditahan.

Apakah kamu salah satu pencinta kopi?

Kopi merupakan salah satu minuman yang disukai hampir semua orang.

Kopi memiliki cita rasa yang khas dan aroma yang begitu harum.

Lantas, berapa banyak kopi yang sebaiknya dikonsumsi setiap harinya?

Menurut sebuah studi yang diterbitkan di dalam Journal of Sleep Reseacrh oleh para ilmuwan di US Army Medical Research and

Material Command di Maryland menemukan hasil studi yang menyebutkan seberapa banyak kopi yang sebaiknya dikonsumsi

setiap harinya.

Banyaknya kopi yang dikonsumsi erat kaitannya dengan gaya hidup, pola makan, jadwal tidur dan berat badan seseorang.