Update Perolehan Sementara Medali Cabor Taekwondo, Bangka Tengah Peringkat Pertama

BANGKAPOS.COM - Pertandingan cabang olahraga taekwondo dalam perhelatan Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka Belitung kembali digelar dihari ketiga, yang berlangsung di GOR STKIP Muhammadyah, Jumat (30/11/2018).

Sebanyak 14 partai akan berlaga memperebutkan medali di acara empat tahunan ini dipertandingan hari ke-3.

Terbagi atas kategori kyorugi under 58 kilogram putra, under 74 kilogram putra, under 87 kilogram putra dan umder 46 kilogram putri serta under 62 kilogram putri.

Berikut total perolehan sementara medali dari cabor taekwondo, sejak digelarnya laga dua hari lalu:

1. Bangka Tengah : 3 emas, 1 perak dan 2 perunggu

2. Belitung Timur : 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu

3. Pangkalpinang : 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu

4. Belitung : 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu

5. Bangka selatan : 1 perak dan 3 perunggh

6. Bangka : 1 perak dan 2 perunggu