Update Sementara Perolehan Medali Cabor Taekwondo di Porprov V Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pertandingan cabang olahraga taekwondo dalam Pekan olahraga provinsi (Porprov V) Kepulauan Bangka belitung, berlangsung di GOR STKIP Muhammadyah, terhitung mulai 28 November hingga 1 Desember 2018 mendatang.

Bertengger diposisi pertama perolehan medali terbanyak, yakni kontingen Belitung timur (Beltim). Disusul tuan rumah, kontingen Bangka tengah (Bateng) berada dinomor ke-2 dan peraih medali terbanyak ketiga diboyong kontingen Pangkalpinang.

Berikut update perolehan sementara medali pada cabor taekwondo:

1. Beltim : 4 emas, 2 perak dan 3 perunggu

2. Bateng : 4 emas, 2 perak dan 2 perunggu

3. Pangkalpinang : 2 emas, 2 perak dan 3 perunggu

4. Belitung : 2 emas, 3 perak dan 6 perunggu

5. Bangka : 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu

6. Basel : 0 emas, 1 perak dan 5 perunggu

Sabtu (1/12/2018) besok, pertandingan terakhir cabor taekwondo diajang Porprov V, dan kelas yang akan bertarung pada kelas under 57 kg putri, under 67 kg putri, over 73 kg putri, under 63 kg putra, dan under 80 kg putra.(*)