Daftar 5 Drama Korea dengan Rating Tertinggi Selama Tahun 2018, Kamu Sudah Nonton?

Daftar drama Korea dengan rating tertinggi sepanjang tahun 2018, salah satunya "100 Days My Prince".

BANGKAPOS.COM - Ini dia daftar drama Korea terbaru dengan rating tertinggi di tahun 2018.

Daftar drama Korea terbaru dengan rating tertinggi di tahun 2018 ini tentu penting bagi kalian para penggemar.

Apa saja yang termasuk dalam daftar drama Korea terbaru dengan rating tertinggi di tahun 2018?

Dalam daftar drama Korea terbaru dengan rating tertinggi di tahun 2018 ini, beragam genre tersaji, dari romance, action, kriminal, bahkan horor.

Penasaran apa saja?

1. My Only One

Tayang perdana pada 15 september lalu, Drama My Only One masih bertanggar di posisi pertama drakor denganrating tertinggi.

Berdasarkan rating yang dikeluarkan TV harian AGB Nielsen Korea menunjukkan penilaian di angkat 28.2 persen tertinggi untuk bulan ini.

My Only One sendiri merupakan drama bertema keluarga yang menceritakan Kim Do-Ran, orang yang memiliki kepribadian yang cerah dan positif, meskipun ia melewati berbagai masa sulit.