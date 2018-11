Maia Estianty Mengaku Sempat Hamil Dua Kali saat Masih Kuliah di UI

BANGKAPOS.COM--Masa lalu Maia Estianty terungkap setelah ia mengunjungi kampus UI.



Ingat masa lalu Maia Estianty saat jadi mahasiswa di kampus UI, istri dari Irwan Mussry ini merasa lucu.

Masa lalu Maia Estianty diceritakan olehnya yang mulai masuk kampus UI 23 tahun lalu dan ia sempat hamil 2 anaknya saat masa kuliah.

Ya, kenangan ini kembali teringat oleh Maia saat berkunjung ke UI.

Ibu dari Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani ini menjadi dosen tamu di Universitas Indonesia (29/11/2018).

Maia diminta untuk mengajar materi kuliah kepemimpinan dan pengembangan kelompok di jurusan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Ia mengungkapkan rasa bahagianya bisa membagi pengalaman kepada para mahasiswa di UI.

Meski disebut dosen tamu, Maia mengaku lebih senang menyebut dirinya sebagai alumnus UI yang berbagi pengalaman.

"Bahagia bisa sharing pengalaman dengan para junior akademisi FISIP Komunikasi UI angkatan 2016. Walaupun julukannya sebagai dosen tamu, tapi saya lebih senang untuk berbicara SHARING sebagai alumnus Komunikasi UI, supaya adek2 kita ini punya tambahan pengetahuan akan dunia PRAKTISI dan bukan hanya sekedar TEORI.... Gud lak guys... Thank you @steramita and Mas Shahandra Hanitiyo atas kesempatannya." tulis Maia Estianty seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram @maiaestiantyreal (30/11/2018).

Sebagai wujud penghargaan, Maia juga mendapatkan sebuah sertifikat ucapan terima kasih dari UI.

