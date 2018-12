Jadi Trending di Twitter, Begini Penampilan Suhay Salim dan Suami saat Menikah di KUA

BANGKAPOS.COM - Nama Suhay Salim yang merupakan seorang beauty vlogger kini tengah ramai di perbincangkan, Minggu (2/12/2018).

Dikutip dari akun Instagram miliknya @suhaysalim, Suhay Salim mengabarkan jika dirinya kini telah resmi mengakhiri masa lajangnya dan dipersunting sang pujaan hati.

Berbeda dengan pasangan pada umumnya yang tampil penuh riasan atau makeup saat menikah, Suhay Salim justru memilih tampil sederhana.



Suhay Salim justru tampil tanpa riasan dan hanya mengenakan celana jeans saat menikah.

Suhay berdandan layaknya jika dirinya bepergian sehari-hari.

Senada dengan Suhay, sang mempelai pria pun mengenakan pakaian yang sama-sama casual.

Sang suami pun tampil casual dengan baju kotak-kotaknya.

Tampilan sederhana ini ternyata merupakan impian dari Suhay Salim.

Pasalnya pada caption unggahan stories Instagramnya, ia menyampaikan cita-citanya yakni hanya menikah di KUA tanpa ribet dan hanya mengenakan jeans.

Suhay Salim memamerkan foto saat menikah di KUA dengan suaminya

"Thank you everyone fot the wishesss!!!