Bank Mandiri Pangkalpinang Umumkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Consumer Collection & Recovery Palembang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan KPKNL Pangkalpinang terhadap jaminan hutang debitur atas nama :

1. Chun Wen

Sebidang tanah seluas 172 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No. 162 an. Chun Wen, yang terletak di Perumahan Graha Loka Jalan Bougenville 3 Blok C7 No. 8 Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 273.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 81.900.000,-

2. Apriadi

Sebidang tanah seluas 146 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No.566 an. Apriadi, yang terletak di Perum. Tanjung Bunga Cluster Lily Blok I No.19 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 292.900.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 87.870.000,-

3. Aprizal Andika Sukma

Sebidang tanah seluas 80 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB 00051 an. Aprizal Andika Sukma, yang terletak di Jalan Alexander Komplek Citraland Botanical City Ruko Walk D.03 Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan nilai limit Rp. 1.711.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 513.300.000,-

4. Yan Horman

Sebidang tanah seluas 68 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No.00040 an. Indriyani, yang terletak di Jalan Alexander Komplek Citraland Botanical City Ruko Walk E.05 Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 1.533.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 459.900.000,-

5. Inna Istiana

Sebidang tanah seluas 101 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM No.1499 an. Inna Istiana, yang terletak di Jalan Flamboyan III Perumahan Kemunting Asri 2 Desa Padang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 133.156.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 39.946.800,-

6. Yohannes Melkyan Hendrawijaya

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No.1713 a.n Yohannes Melkyan Hendrawijaya, yang terletak di Perum.Graha Puri Blok D3 No.05 Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 455.700.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 136.710.000,-

7. Ade Erianto

Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No. 592 an. Ade Erianto, yang terletak di Jalan Tanjung Bunga 1 Perumahan Tanjung Bunga, Cluster Lily Blok I No.50 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 187.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 56.100.000,-

8. Depiyana

Sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHM No.480/Temberan an. Depiyana, yang terletak di Perumahan Tanjung Bunga I Cluster Mawar Blok C No. 49 Kelurahan Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkal pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 281.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 84.300.000,-

9. Eko Prasetyo Agustinus

Sebidang tanah seluas 200 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai SHGB No. 1363 a.n Eko Prasetyo Agustinus, yang terletak di Perum. Tanjung Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 234 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan nilai limit Rp. 279.000.000,- uang jaminan penawaran lelang Rp. 83.700.000,-