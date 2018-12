Bocoran Film Captain Marvel, Trailer ke-2 Penuh Kejutan

BANGKAPOS.COM – Sosok pahlawan super wanita yang digadang-gadangkan akan membantu Avangers mengalahkan Thanos akan segera hadir di layar bioskop. Mengingat separuh populasi alam semesta telah dilenyapkan penjahat nomor 1 di galaxy itu.

Akankah kekuatan Carol Danvers atau Kapten Marvel mampu menghancurkan Thanos?

Berikut Trailer ke dua yang dikeluarkan secara resmi oleh Marvel Cinematic Universe.

Pada film ini Marvel Cinematic Universe tidak akan menceritakan petualangan Captain Marvel dari asal muasalnya.

Melainkan beberapa tahun sebelum kisah film Iron Man, Captain America: The First Avenger, The Incredible Hulk, dan Thor.

Lalu, dikaitkan dengan film Avengers: Infinity War yang mengisahkan bagian terakhir Nick Fury mengirimkan pesan kepada Captain Marvel sebelum Thanos menghancurkan setengah populasi alam semesta.

Trailer ke dua ini semakin memperjelas jalan cerita Captain Marvel yang akan disajikan di layar bioskop pada 9 Maret 2019 di Indonesia. Karakter Carol Danvers diperankan Brie Larson akan serupa dengan cerita dikomik.

Sosok pilot militer AS yang mempunyai visi menyelamatkan bumi malah terperangkap dalam pertempuran antar galaksi yaitu Kree dan Skrulls.

Selain itu, pada Trailer tersebut juga digambarkan Kree atau ras pahlawan yang menemukan Carol Danvers hampir mati dan tidak mempunyai ingatan.

Tidak hanya diselamatkan, ia juga dibekali kekuatan yang membuatnya dapat hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih superior.