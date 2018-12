Tak Seseram di Sinetron Misteri Gunung Merapi, Inilah Sosok Wanita Pengisi Suara Mak Lampir

BANGKAPOS.COM--Apakah kamu ingat suara tawa dari wanita pengisi suara Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi?

Asrianti, itulah nama wanita pengisi suara Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi.

Ternyata penampilan Asrianti tak semengerikan saat jadi wanita pengisi suara Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi.

Akun instagram @tv90an, sempat mengunggah video Asrianti saat mengeluarkan suara tawa khas Mak Lampir.

Berbeda dari tokoh Mak Lampir yang menyeramkan, penampilan Asrianti sangat berbeda.

Asrianti hanya seperti ibu-ibu kebanyakan.

A post shared by TV90an Sahabat Nostalgia (@tv90an) on Nov 25, 2018 at 9:45pm PST

Tak seperti rambut Mak Lampir yang mengembang berantakan, rambut sang pengisi suara ditutup menggunakan hijab.

Sebelumnya pada tahun 2017, Asrianti sempat menjadi viral saat memamerkan suara tawa khas Mak Lampir miliknya.

Pada unggahan video oleh akun Facebook Novi Suherman itu, Asrianti tampak ramah.