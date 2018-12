Warga Malaysia 'Marah' dan Klaim Cendol Berasal dari Negaranya, Ini Jawaban Warga Indonesia

BANGKAPOS.COM--Warga Malaysia tidak senang dengan CNN belakangan ini.

CNN memasukkan cendol dalam daftar terbaru "50 makanan pencuci mulut terbaik di dunia," yang diterbitkan hanya beberapa hari yang lalu.

Tetapi situs berita tersebut mengaitkan asal-usul cendol dari Singapura dan bukan Malaysia.

Hal ini telah menyebabkan netizen Malaysia menyuarakan ketidaksetujuan mereka di media sosial, mulai dari tweet sederhana, hingga kemarahan, dan bahkan menantang penulis artikel.

Banyak netizen yang mengekspresikan kemarahan mereka.

Namun ada juga yang menanggapi dengan santai seperti:

Ada yang menaggapi dengan serius:

Yang lain mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengatakan bahwa pencuci mulutnya tidak berasal dari Singapura atau Malaysia, tetapi sebenarnya dari Indonesia:

Namun bagaimanapun orang Indonesia seperti yang satu ini ingin tidak berdebat karena merasa Indonesia banyak makanan lain yang tidak kalah enak:

Huh? Chendol is as Singaporean a dish as nasi lemak, hello? https://t.co/vxbtXO1cls