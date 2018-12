Terungkap Gading Marten Ingin Kabulkan Keinginan Gisel Untuk Bercerai

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Gading Marten tak hadir dalam sidang perdana perceraian yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Chris Salam selaku paman Gading, menyebut keponakannya tak datang lantaran ingin mengabulkan keinginan Gisel untuk bercerai.

“Karena dia (Gading) pengin ngasih yang terbaik yang terakhir (untuk Gisel),” kata Chris Salam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Chris menyebut Gading berupaya untuk mengabulkan keinginan terakhir Gisel, yakni untuk merampungkan rumah tangga mereka.

“‘Oke lu mau cerai? Gua kasih’, gitu kan bisa juga. Jadi aku sih lihatnya dari sisi karena dia ponakanku, aku ngelihatnya 'Oh lu mau kasih sesuatu yang terbaik for the last time' gitu” katanya.

Menurutnya, sang keponakan ingin membuat Gisel bahagia untuk terakhir kali.

“‘Oke lah lu mau minta cerai, sesuatu yang kalau bisa bikin lu bahagia, gue kasih lu cerai yang paling cepet’,” kata Chris.

Dilansir dari Grid.ID, sidang perdana perceraian pasangan selebriti Gading Marten dan Gisella Anastasia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Pengacara Gisella Anastasia, Andreas Sapta dan pengacara Gading Marten Kriss Salam hadir di persidangan, baik Gisella Anastasia maupun Gading Marten tak nampak hadir di persidangan perceraian mereka.

Sidang dimulai pada sekitar pukul 10 45, dan tertutup untuk umum