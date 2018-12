Ingin Makan Malam Romantis dengan Nuansa Laut? Parai Beach Resort and Spa Tawarkan Menu BBQ

BANGKAPOS.COM -- Bagi para wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman unik dan berkesan makan malam romantis dengan panorama laut, Parai Beach Resort and Spa Sungailiat menawarkan event DJ On The Rock di The Rock Island Grill & Bar.

Para tamu yang datang akan serasa berada di pulau kecil yang eksostis berjarak hanya 200 meter dari lobby hotel Parai Beach Resort and Spa Sungailiat. Event ini mulai ditawarkan ke masyarakat, Minggu (8/12/2018) yang berlangsung setiap malam minggu.

Disini para pengunjung akan disuguhkan menu barbeque (BBQ). Hanya dengan harga Rp 100.000/pax para pengunjung bebas memilih BBQ dengan ikan kerisi, ikan tenggiri, ikan hapau, ayam, hingga sosis. Selain itu juga disediakan nasi putih, nasi goreng, soup, acar kuning, kentang dan mie goreng.

Di sini juga para pengunjung bisa menikmati BBQ aneka sambal, kerupuk, dan air mineral dimana para pengunjung bisa makan sepuasnya.

"Kami mengadakan acara BBQ di The Rock Island & Grill dengan harga harga Rp 100.000/pax. Para tamu masuk area The Rock Island & Grill free," kata Marketing Parai Beach Resort and Spa Sungailiat Darwin kepada bangkapos.com, Kamis (6/12/2018).

Disini sambil bersantap makan malam para tamu akan dihibur dengan musik DJ dengan FDJ Mikhaya sponsor Balihai setiap malam minggu dari jam 21.00 sampai jam 23.00 WIB.

Menurut Darwin, pihaknya membuat event ini untuk menarik minat para wisatawan agar betah menikmati objek wisata di Parai Beach Resort and Spa, tidak hanya siang tetapi juga pada malam hari karena Parai ingin menyajikan hotel dengan konsep entertain.

"Masyarakat khususnya kalangan milenial bisa memiliki banyak pilihan untuk berwisata pada malam hari. Disini Parai ingin mengenalkan ke masyarakat bahwa Parai tak hanya indah pada siang hari tapi pada malam hari juga," ungkap Darwin.