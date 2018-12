Jadi Mualaf, Roger Danuarta Ungkap Reaksi Mendiang Ibunya, Begini Pesannya

BANGKAPOS.COM--Mendiang Engnawati Atmadja ternyata bisa menerima keyakinan baru yang dianut sang anak, Roger Danuarta.

Tak hanya bisa menerima keyakinan baru anaknya, Engnawati Atmadja juga mengingatkan Roger Danuarta untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT sebelum dia wafat.

Pesan terakhir Engnawati Atmadja itu diungkapkan Roger Danuarta dalam unggahan terbaru di akun Instagram-nya, Rabu (5/12/2018).

Roger Danuarta (Kolase Instagram/rogerojey)

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Roger Danuarta resmi mengucap dua kalimat syahadat yang menandakan dia sudah menganut Islam atau mualaf.

Bagi Roger Danuarta, sosok sang ibu yang wafat dua pekan lalu begitu membekas di hatinya.

Dikatakan Roger Danuarta, Engnawati Atmadja yang meninggal dunia di usia 63 tahun, tak hanya menjadi sosok yang sempurna baginya, tetapi juga mampu memberikan kedamaian ketika dia terjatuh.

Ibunya juga lah yang menyemangati Roger Danuarta untuk bangkit ketika dia telah melakukan kesalahan.

Berikut tulisan Roger Danuarta selengkapnya:

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Terimakasih untuk semua perhatian dan Doa untuk ibuku tercinta. Semoga amal ibadahnya diterima disisiNya.. Aamiin

Dear Mom, Thankyou for supporting my belief. Altough you're gone, i'm not alone and never shall be.

Sweet smile on your face as you sleep the pain away. Resting in God's arms now, altough in the ground your body lay.