Saat Curhat dengan Boy William, Gisel Ngaku Kangen Lakukan Hal Ini Bareng Gading Marten

BANGKAPOS.COM – Nebeng Boy, sebuah konten dari kanal Youtube Boy William yang kerap menguak isu dari sejumlah persoalan selebriti. Konten ini biasanya akan mengajak selebriti yang menjadi bintang tamu untuk berkeliling kota sambil bernyanyi dan menjawab pertayaan.

Baru-baru ini, Boy berhasil mendatangkan Gisella Anastasia dan berhasil membuatnya berbicara tentang hal yang paling dirindukan setelah bercerai.

Rumah tangga Gisella Anastasia yang sedang tidak harmonis memang menjadi bahan perbincangan diberbagai media belakangan ini.

Secara tiba-tiba, penyanyi asal surabaya itu melayangkan gugatan cerai kepada Gading Marten.

Hal itu, tentu membuat banyak orang terkejut dan penasaran penyebab perpisahan itu.

Pada konten Nebeng Boy, Gisella Anastasia memang tidak membeberkan penyebab perpisahannya dari Gading Marten.

Namun, ia mengungkapkan perasannya terkait hal yang akan dirindukan setelah bercerai dari Suaminya itu.

Ia juga menyakini setelah perpisahan pasti akan banyak perubahan dari hidupnya.

"What will you miss the most?" (apa yang akan paling kamu rindukan) tanya Boy William.

"What will I miss the most maybe ya togetherness as a parent yah (apa yang paling kurindukan mungkin ya kebersamaan sebagai orang tua)," jawab Gisella Anastasia.