Ada Nama Raffi Ahmad dan Chicco Jerikho, Laudya Cynthia Bella Ungkapkan Sosok Mantan Terindahnya

Laudya Cynthia Bella bongkar pria yang jadi mantan terindahnya.

Setahun lalu, Laudya Cynthia Bella telah menikah dengan seorang pengusaha asal Malaysia, Engku Emran, tepatnya pada 8 September 2017.

Engku Emran adalah seorang duda yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama Aleesya.

Akad nikah dan resepsi Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Jauh sebelum akhirnya menjadi istri Engku Emran, Laudya Cynthia Bella atau akrab dipanggil Bella diketahui pernah menjalin hubungan kekasih dengan aktor Chicco Jerikho.

Di masa awal kariernya, Bella pun diketahui sempat berpacaran dengan artis Raffi Ahmad.

Melalui video yang diunggah The Sungkars Family bertajuk 'Kan Kan Challenge By The Sungkars | Laudya Cynthia Bella', Bella dan Shireen serta Zaskia Sungkar melakukan permainan tantangan.

Shireen Sungkar, Zaskia Sungkar dan Laudya Cynthia Bella (Instagram/zaskiasungkar15)

Saat mendapat giliran, Bella yang memilih untuk berkata jujur itu pun mengungkap nama mantan terindahnya di antara Raffi Ahmad dan Chicco Jerikho.

"Mantan terindah Raffi atau Chicco?" tanya Irwansyah memulai permainan seperti dikutip Grid.ID.

Terlihat sedikit kaget dengan pertanyaan tersebut, Bella pun malah menenangkan dirinya dengan sedikit menggoyangkan kepada dan badan serta menjentikkan kedua jari tangannya.

"Astagfirullahaladzim, sebenarnya pacaran itu kan nggak baik ya dalam Islam dan sayangnya alhamdulillah setelah aku melakukannya aku baru sadar, tapi alhamdulillah," tutur Bella yang kemudian mengambil napas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut.

"Alhamdulillah air mata ngembang," timpal Shireen Sungkar spontan yang langsung disambut tawa Bella.

"Udah lewat lah ya," ucap Bella.

Tanpa ragu, Bella pun akhirnya menyebutkan satu nama. Sayangnya, ketika dirinya menyebutkan nama tersebut, suaranya disensor sehingga tidak terdengar nama yang dikeluarkan Bella.

Namun, bila diperhatikan dari gerak bibirnya, Bella tampak menyebutkan nama Chicco.

"Yang terindah, oke, (sensor) yang terbaik emang," tutur Bella sembari mengerlikan kedua pandangannya ke atas dan langsung tertawa.

Mendengar jawaban sahabatnya, Zaskia yang duduk tepat di samping Bella pun merasa terkejut.

"Ih dijawab loh ama dia," komentar Zaskia.

Bella pun mengeluarkan pembelaan bahwa dirinya hanya ingin berkata jujur tentang masa lalunya.

"Loh kan ya jujur kan," kata Bella lagi.

"Oh gitu, gapapa, harus jujur, udah lewat kan," timpal Zaskia.

"Yang penting yang terbaik pemenangnya Emran," ucap Shireen Sungkar seraya bertepuk tangan. (Grid.ID, Annisa Dienfitri Awalia)

