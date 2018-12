Begini Warna Lipstik yang Cocok untuk Bibir Berwarna Gelap

BANGKAPOS.COM - Lipstick dikenal dengan salah satu benda yang merupakan riasan bibir agar bibir tampak lebih mencolok.

Penggunaan lipstick biasanya dipadupadankan dengan warna riasan muka lainnya atau dengan warna pakaian yang dikenakan.

Hal tersebut dikarenakan akan terlihat aneh apabila warna lipstick terlalu berlebihan atau malah kurang mendukung 'look out of the day'.

Namun, hal tersebut juga harus dikondisikan dengan warna asli bibir ya.

Karena tidak semua warna bibir cocok dengan warna lipstick yang banyak beredar sekarang.

Inilah beberapa pilihan warna yang cocok buat kamu yang memiliki bibir gelap, seperti dilansir dari laman Boldsky.

1. Merah

Lipstik merah akan selalu terlihat glamor.

Lipstik merah akan memberimu tampilan yang berani dan indah dan cold red akan bekerja sangat baik di bibir gelap.

2. Burgundy