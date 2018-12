Buntuti BTS di 'The 65 Best Songs of 2018' Versi New York Times, Segini Harga Tiket Konser Blackpink

BANGKAPOS.COM – Tren musik Kpop tampaknya semakin eksis di kancah musik Internasional. Tak heran, sederet lagu-lagu dari Korea Selatan telah akrab di telinga penikmat musik dari seluruh dunia.

Bahkan, sejumlah lagu hits berhasil masuk ke tangga lagu platform musik Internasional seperti karya-karya dari BTS dan Blackpink.

BTS dan Blackpink merupakan grup idol asal korea yang sedang naik daun dikancah musik Internasional.

Karya-karyanya dalam bermusik tidak perlu dipertanyakan lagi, banyak lagu-lagu mereka digemari dan menjadi trend musik tersendiri.

Bahkan, baru-baru ini keduanya masuk ke daftar lagu terbaik di New York Times 2018.

Mengutip soompi.com, New York Times merilis peringkatnya berjudul "The 65 Best Songs of 2018."

Daftar tersebut ada dua versi secara terpisah dari kritikus musik koran , yakni Jon Pareles dan Jon Caramanica.

Berdasarkan daftar yang dibuat Jon Caramanica, ada 31 peringkat yang masuk ke dalam lagu oleh artis yang sama.

Dari deretan lagu tersebut terdapat dua grup idol Korea Selatan sukses menjadi lagu populer.

Pertama, BTS di urutan nomor 20 dengan lagu Fake Love dan Singularity.