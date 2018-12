Digaet Agensi Ternama Hollywood Benarkah Julie Estelle Pindah ke AS, Ini Pengakuan Sang Artis

BANGKAPOS.COM -- Aktris Julie Estelle kini bergabung dengan agensi ternama di Hollywood, ICM Partners atau International Creative Management Partners yang bermarkas di Los Angeles, AS.

Menjadi salah satu artis yang diurus ICM Partners, apakah Julie Estelle lantas harus menetap di Amerika Serikat untuk kariernya?

Avatara 88, manajemen artis yang selama ini menaungi Julie, mengatakan bahwa ICM Patners memberikan keleluasaan kepada Julie Estelle mengenai domisili.



Untuk urusan karier Julie Estelle di Tanah Air akan tetap ditangani oleh Avatara 88.

"Berkat kecanggihan teknologi di industri hiburan dunia saat ini, kesempatan go international tetap memungkinkan tanpa harus berpindah tempat tinggal," tulis manajemen Avatara dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Senin (10/12/2018).

Baca: Begini Jawaban Marsha Aruan Ketika Ditanya Hubungannya dengan El Rumi

Sebenarnya, meski mendapat pinangan dari agensi internasional, Julie Estelle tak serta merta menerima tawaran tersebut.

Aktris yang namanya melejit lewat film Alexandria ini awalnya membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyetujui tawaran dari ICM Patners.

Sebab, selama belasan tahun menjalani karier sebagai aktris untuk 18 judul film, ditambah lagi beberapa film lain yang siap tayang awal tahun 2019, Julie Estelle sudah merasa nyaman berkarier di Indonesia.

Baca: Inilah 5 Artis yang Biaya Endorse Termahal di Indonesia tahun 2008, Siapa yang Teratas

“Aku sendiri tidak pernah benar-benar merencanakan untuk go international, langkah apa yang harus aku ambil dan sebagainya. Hanya setiap ada tawaran bermain film, termasuk The Night Comes for Us, aku selalu melakukan yang terbaik,” kata Julie Estelle.

“Orang-orang sekitarku, sahabat dan juga keluarga mendorong dan mendukung aku untuk menerima tawaran ICM Partners. Merasa mendapat banyak dukungan, akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan karena ICM Partners juga bisa meyakinkan bahwa aku akan tetap bisa nyaman berkarir di Indonesia,” tambah Julie Estelle.

Baca: Posting Foto Tak Berhijab, Ini Klarifikasi Nikita Mirzani hingga Billy Syahputra Ikut Komentar

Baca: Billy Syahputra Ungkap Status dengan Hilda Vitria hingga Mau Undang Kriss Hatta di Pernikahannya