Gelandang Asal Korea Selatan Pamit dari Persib Bandung, Oh In Kyun: Hatur Nuhun

Oh In-Kyun

BANGKAPOS.COM - Gelandang Persib Bandung, Oh In Kyun akhirnya telah memutuskan untuk hengkang dari klub berjuluk Maung Bandung.

Kepastian ini telah diumumkan Oh In Kyun melalui akun Instagramnya, @inkyun33, pada Minggu (9/12/2018).

Melalui postingannya, Oh In Kyun mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen di Persib Bandung termasuk bobotoh.

Pemain kelahiran 29 Januari 1985 itu mengaku telah mendapat pengalaman yang luar biasa bersama Persib Bandung selama satu musim.

Dirinya berharap agar Persib Bandung semakin berjaya dan sukses.

Tak hanya itu, Oh In Kyun juga meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pemain", staff pelatih, official people, management,media, and all fans persib.

Saya dapat pengalaman luar biasa dalam satu musim.

Semoga tim persib makin jaya dan makin sukses.

Saya juga minta maaf kalo ada yang saya salah kepada orang". HATUR NUHUN.