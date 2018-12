Subscriber Channel YouTube Miliknya Tembus 7,5 Juta, Atta Halilintar Beli Barang Ini

BANGKAPOS.COM – Atta Halilintar, Youtuber dengan subscriber tertinggi di Indonesia lagi-lagi membeli sebuah barang sebagai penghargaan atas kerja kerasnya membangun kanal Youtube-nya yang mencapai 7,5 juta subscriber.

Kali ini, ia tidak membeli mobil mewah, jam mewah, atau pun barang-barang dengan harga fantastis lainnya. Sulung dari sebelas bersaudara ini justru membeli kendaraan roda tiga, yakni bajaj.

Aksi Atta memerkan bajaj miliknya di terekam dalam sebuah vlog berjudul ‘Mobil Baru Spesial 7,5 Juta Subscriber’.

Jelas judul tersebut sempat mengecoh sejumlah penonton Atta yang mengira akan ada koleksi mobil mewah baru di garasi Youtuber nomor 1 di Indonesia itu.

"This is it, hadiah spesial channel ini menjadi channel nomor satu di Indonesia, aku nggak sabar," ucap Atta Halilintar

Ia sangat bersemangat membuka kendaraan yang baru dibelinya tersebut. Mengingat, ia mengaku sulit mendapatkan kendaraan barunya itu.

Ketika, Atta membuka penuh bungkus yang terpampang justru Bajaj bukan mobil mewah.

"Mobil yang kita udah order, udah kita cari-cari lewat internet dari kemarin, ini dia,' lanjut Atta Halilintar

Atta mengungkapkan alasan membeli bajaj karena seperti mobil Bentley.

Ia pun bersemangat menjabarkan spesifikasi kendaraan barunya itu.