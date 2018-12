Jelang Natal dan Tahun Baru, Hotel Santika Bangka tawarkan paket menarik!

BANGKAPOS.COM - Untuk memeriahkan suasana Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Hotel Santika Bangka telah menyiapkan beberapa promo menarik yang dapat Anda nikmati. Setiap tahun kami selalu menghadirkan nuansa yang berbeda untuk menyambut Natal dan pergantian tahun.

Kali ini Hotel Santika Bangka memiliki promo Natal berupa “Happy Holideals” hanya dengan Rp 482.000 kamar/malam di tipe superior, Anda dapat menikmati beberapa benefit yaitu gratis sarapan untuk 2 orang, gratis upgrade kamar special untuk tamu yang berulang tahun pada periode tanggal 22 – 26 Desember 2018, gratis late check out sampai pukul 14.00 wib, gratis akses Wi-Fi, Gratis member My Value, dan dapatkan diskon 10% di Wanka Restaurant untuk pembelian Tenderloin Steak atau Sup Buntut.

Tidak sampai disitu saja, untuk menyambut Natal 2018, Hotel Santika Bangka akan memberikan suasana yang berbeda agar para tamu yang sedang menghabiskan liburan akhir tahun di Pulau Bangka memiliki pengalaman yang berbeda dan mengesankan.

Public Relation Hotel Santika Bangka, Chintia Ayu Rizqy Utami mengatakan, dalam rangka merayakan tahun baru 2019, Hotel Santika Bangka akan mengadakan acara malam tahun baru dengan tema “The Golden Path”.

Makna dari The Golden Path itu sendiri merupakan rasa syukur dengan seiring berjalan nya waktu, Hotel Santika Bangka akan memasuki masa 1 Dekade (10 tahun). Beroperasional sebagai Hotel chain yang tetap eksis di dunia hotelier tepatnya di pulau Bangka.

"Adapun tema warna baik itu dekorasi ataupun dress code akan menampilkan perpaduan warna hitam dan emas (Black & Gold) yang melambangkan ketekunan dan keteguhan akan segala upaya yang sudah di lakukan menuju moment kejayaan ataupun kemakmuran," kata Chintia Ayu Rizqy Utami.

Bagi Anda yang ingin menghabiskan malam tahun baru di Hotel Santika Bangka, kami memiliki harga special yaitu Rp 250.000 nett/orang untuk dewasa dan Rp 150.000 nett/orang untuk anak-anak usia 6 – 10 tahun.

Nantinya pada acara tersebut, Anda dapat menikmati berbagai macam hiburan, makan malam sepuasnya, berbagai macam hadiah hiburan, dan hadiah utama.

"Tidak hanya itu saja, bagi Anda yang ingin menginap dimalam tahun baru, kami memiliki harga special yaitu mulai dari Rp 950.000 kamar/malam di tipe superior, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, makan malam dan tiket masuk diacara “The Golden Path” untuk 2 orang," kata Chintia Ayu Rizqy Utami.

Jadikan Hotel Santika Bangka menjadi bagian dari pengalaman liburan akhir tahun yang menyenangkan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi sales & marketing : Dhara 0822 8280 3225 atau Desi 0813 9661 2089. (*)