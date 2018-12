John Mayer Akan Konser di Jakarta pada 5 April 2019 Nanti, Ini Negara yang Bakal Dikunjungi

BANGKAPOS.COM - Penyanyi legendaris yang juga seorang penulis lagu dan produser asal Amerika Serikat, John Mayer telah

mengumumkan bahwa ia akan mengadakan tur konser di Indonesia pada 5 April 2019 mendatang.

Pelantun lagu 'No Such Thing' ini akan mengadakan World Tour konser di Australia dan Asia pada tahun 2019.

Jadwal konsernya tersebut diumumkan langsung oleh John Mayer melalui akun Instagramnya @johnmayer, pada Rabu

(12/12/2018).

Dalam postingannya, John Mayer mengunggah poster jadwal tur konsernya di Asia dan Australia.

"World Tour 2019 begins in Australia and Asia. An entire evening together, playing two sets of music with more songs in rotation

than ever before. Presale tickets for New Zealand and Australia start Friday 12/14 and on sale to the general public 12/17.

For tickets and tour info head to: https://lvna.co/JohnMayerAU Ticket information for all other markets to follow in the coming

weeks," tulisnya.