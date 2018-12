AIESEC Tawarkan Program Host Family ke Warga Sungailiat

BANGKAPOSCOM, BANGKA--Delegasi dari Association for the Internasional Exchange of Student in Economics and Commerce (AIESEC) Indonesia yakni organisasi internasional yang bergerak di bidang kepemudaan dan kepemimpinan, menawarkan kepada para keluarga yang ada di sekitar wilayah Sungailiat untuk menjadi Host Family.

Program Host Family ini semacam keluarga angkat dimana 11 mahasiswa asing dari 10 negara akan tinggal di rumah keluarga yang ada di seputar Sungailiat.

Para mahasiswa tersebut terdiri dari dua orang dari Belanda, dan satu orang dari masing-masing negara New Zealand, China, Italia, Brazil, Aljazair, Portugal, Perancis, India dan Mesir.

Rencananya mereka akan melaksanakan Startup Digital yang bergerak di bidang pariwisata, dalam rangka Kegiatan Wonderful Bangka Belitung 2.0 Project yang akan diadakan tanggal 25 Januari hingga 9 Maret 2019 nanti.

"Mengenai Host Family, keluarga hanya perlu menyiapkan satu kamar kosong untuk mahasiswa asingnya tetapi bisa jika ingin menampung satu atau dua orang bisa dijadikan sekamar," jelas Nurma Nita Aprilias selaku Delegasi AIESEC kepada bangkapos.com, Jumat (14/12/2018).

Sedangkan terkait konsumsi, para mahasiswa asing tersebut akan makan siang di desa saat bekerja, dan mereka sudah diinfokan bahwa sarapan dan makan malam akan mereka tanggung sendiri.

Namun jika pihak Host Family mau menyediakan sarapan dan makan malam bagi para mahasiswa asing yang tinggal di rumah mereka tidak masalah bahkan pihak AIESEC sangat berterima kasih.

Mereka berharap dengan tinggal dan berkumpul dengan warga lokal terasa seperti memiliki keluarga.

Mahasiswa asing tersebut boleh diajak kumpul bersama keluarga atau nonton televisi bareng.

Soal kendala bahasa menurut Nita, para mahasiswa asing tersebut mengerti bahwa orang Indonesia memang banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi mereka tidak akan mempermasalahkan itu.

"Malah bisa sambil belajar langsung dengan mereka, ini kan kesempatan langka," ungkap Nita.

Namun ia mengingatkan bahwa, bahwa di program Host Family ini, keluarga yang ditempati tidak dibayar, karena ini sifatnya sukarela.

"Program ini untuk siapa saja yang berangkat dari niat tulus untuk belajar budaya mereka dan yang ingin punya keluarga dari negara lain," kata Nita.

Bagi yang keluarga yang bersedia menampung para mahasiswa asing tersebut untuk tinggal di keluarganya bisa menghubungi Adel di nomor 081373873445 dan Nita di nomor 081999697608.(*)