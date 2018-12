Bobotoh Bandung 'Serbu' Akun Mantan Pemain Liga Italia, Inilah Jejak Karir Klub Vitor Saba

BANGKAPOS.COM - Mantan pemain Liga Italia Vitor Saba sempat diisukan akan memperkuat Persib Bandung pada awal musim 2017 lalu.

Pada musim transfer ini, banyak Bobotoh yang meminta Vitor Saba berlabuh di Persib Bandung.

Hal itu diketahui, melalui akun Instagram resmi milik Vitor Saba, @vitorsaba.

Beberapa unggahannya, baik foto maupun video dibanjiri komentar Bobotoh.

Yang terbaru, yakni video yang diunggah Vitor Saba pada Kamis, (13/12/2018).

Pada kolom komentar video tersebut, banyak bobotoh berkomentar mengenai Persib Bandung.

"Vitor saba please join with persib (Vitor Saba, mohon gabung bersama Persib-red)," tulis @taufiq86.

"Good to see u come and play to persib bandung, god bless u bro (Bahagia melihatmu datang dan bermain di Persib Bandung, Tuhan Memberkatimu-red)," tulis @ikhsanmf.

"Vito sabandung," tulis @ariszky

"@Vitorsaba come to Persib Bandung @persib_official don't think for too long (@vitorsaba datanglah ke Persib Bandung, @persib_official jangan berpikir terlalu lama-red)," tulis @a.hamdany_412.