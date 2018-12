Dikenal Akrab Vanessa Angel Hapus Semua Foto Faye Nicole Jones dan Posting Kata Karma

BANGKAPOS.COM - Dulu akrab, kini Vanessa Angel hapus semua foto Faye Nicole Jones dari Instagram dan unggah kalimat soal karma. Ada hubungannya?

Nama Vanessa Angel ikut terseret dalam ramainya pemberitaan soal artis FTV Faye Nicole Jones.

Kedua artis ini memang terkenal menjalin hubungan dekat, setidaknya hingga tahun 2017 lalu.

Vanessa Angel dan Faye Nicole Jones kerap menghabiskan waktu bersama.

Vanessa Angel sering mengunggah momen kedekatan mereka melalui akun Instagramnya.

Dua bintang FTV ini pun sering pergi liburan bersama.

Bahkan mereka sempat menggunakan hastag #sisterlove dan #vanessafaye di berbagai foto.

Vanessa memang kerap menyebut Faye Nicole sebagai adik.

Pada sebuah unggahannya, Vanessa pernah mengaku akan melakukan apa saja demi Faye Nicole.

"I'll do anything for my sister.