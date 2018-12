Opick Dikabarkan Menikah dengan Bebi Silvana, Begini Kabar Sang Mantan Opick

BANGKAPOS.COM--Penyanyi religi sekaligus pendakwah, Opick baru saja mengejutkan publik dengan kabar bahagia pernikahannya dengan Bebi Silvana.

Sebelum membina kembali biduk rumah tangga, Opick santer dikabarkan melakukan poligami dan nikah siri dengan sejumlah nama termasuk Wulan dan Bebi Silvana.

Bahkan, karena tak mau dipoligami, Dian Rositaningrum, mantan istri Opick memilih menempuh perceraian hingga jualan baju demi nafkahi hidup.

Hal ini disampaikan oleh Ina Rachman yang merupakan kuasa hukum Dian Rositaningrum saat bercerai dengan pelantun Tombo Ati tersebut.

Ina Rachman sempat berujar bahwa Dian Rositaningrum menangis setiap hari karena merasa menderita dipoligami sang suami.

A post shared by OPICK (@opick_tomboati) on Jun 5, 2016 at 10:36pm PDT

"Mungkin kalau dibilang menangis, sudah habis kali ya, air matanya. Saya salut, dia wanita yang tegar luar biasa. Penderitaannya tuh, luar biasa lah, wanita yang sangat tegar," ujar Ina Rachman seperti yang dikutip dari Tribun-Timur.

Dian Rositaningrum sendiri menceraikan Opick karena tak tahan lagi dimadu.

Bagaimana tidak teriris hatinya, nama Wulan yang menjadi backing vokal Opick juga sempat menodai biduk rumah tangga Dian Rositaningrum dengan isu pelakor.

Belum juga habis penderitaan, Dian Rositaningrum kini harus hidup mandiri kendati Opick masih memberinya nafkah untuk anak-anaknya.

"Karena harus biayai anak, semua pekerjaan dia (Dian Rositaningrum) lakukan, mulai dari jual baju, jual makanan sampai jual semuanya. Memang tetap dinafkahi Opick tapi memang tidak mencukupi," bongkar Ina Rachman.