Pakai Swimsuit Oranye di Ajang Miss Universe 2018, Sonia Fergina Percaya Diri

BANGKAPOS.COM -- Sonia Fergina Citra tampil memukau dan seksi pada ajang Miss Universe 2018 yang digelar di Thailand.

Sonia mengungkapkan suatu kehormatan baginya mewakili kebanggaan, esensi dan keindahan wanita Indonesia.

Melalui laman Instagram miliknya, @soniafergina, dara asal Bangka Belitung ini memposting video saat ia tampil di panggung Miss Universe.

"Having my self identified as “INDONESIA” is such an honor, I’m proud that I can represent the pride, the essence and the beauty of Indonesian Women.

Thanks to all party for the amazing production: crews, sponsors, make up artists, hairstylist, LOs, production team. People may not see you all on stage, but you guys are such an amazing supporting system #hugs,"

(Setelah diri saya diidentifikasi sebagai "INDONESIA" adalah suatu kehormatan, saya bangga bahwa saya dapat mewakili kebanggaan, esensi dan keindahan Wanita Indonesia



Terima kasih kepada semua pihak untuk produksi luar biasa: kru, sponsor, make up artist, penata rambut, LO, tim produksi. Orang mungkin tidak melihat Anda semua di atas panggung, tetapi kalian adalah sistem pendukung yang luar biasa.

Kompetisi Awal Miss Universe 2018 @missuniverse," tulis Sonia.

Sonia tampil percaya diri saat kompetisi pakaian renang yang dalam preliminary competition ajang Miss Universe 2018 di Bangkok, Thailand, Kamis (13/12).

Acara yang diikuti oleh 94 kontestan itu, Sonia tampil mengenakan swimsuit warna jingga (oranye).

Dari penampilan tersebut akan ditentukan 15 orang semi finalis.