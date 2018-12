Wajahnya Jadi Hinaan dan Buly, Jawaban Bijak Cucu Soeharto Tuai Pujian

BANGKAPOS.COM--Khirani merupakan anak dari pasangan Mayangsari dengan Bambang Trihatmodjo.

Menjadi anak Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo yang notabene adalah seorang publik figur membuat Khirani ikut menjadi pusat perhatian netizen.

Menginjak usia 12 tahun, cucu Soeharto itu kini sudah mulai beranjak dewasa.



Sayangnya, penggemar K-Pop ini rupanya tak luput dari bully yang dilontarkan netizen.

Belum lama ini, Khirani menerima komentar tak enak dari salah satu netizen di media sosial

Kala itu, dirinya tengah membuka sesi tanya jawab dengan memanfaatkan fitur story Instagram.

Salah satu warganet justru menyebut bila Khirani jelek dan membandingkannya dengan anak artis lain.

Netizen yang tak diketahui namanya itu menyebut bila Ziankha Amorette yang merupakan anak dari artis Ingrid Kansil lebih cantik dari Khirani.

Bukannya marah, anak Mayangsari yang kini beranjak dewasa itu justru menjawab bijak bully yang ditujukkan padanya itu.

"Ya kita semua manusia punya kemampuan dan kelebihan sendiri-sendiri. Kalau saya gak cantik ya gak apa-apa juga. Kita berdua juga orang yang berbeda, bukan orang yang sama jadi mungkin kelebihan dia melebihi gw tapi ya manusia memang tidak sempurna. So, thanks for your opinion(smile)," tulisnya seperti dikutip Grid.ID pada Kamis (13/12/2018).