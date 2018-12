Ardi Bakri Diam-diam Rekam Nia Ramadhani sedang Ngobrol soal Cinta Bersama Seseorang

BANGKAPOS.COM - Ardi Bakrie bagikan momen saat Nia Ramadhani dan sahabatnya terlibat obrolan soal "cinta".

Kejadian tersebut terungkap saat keluarga Nia Ramadhani akan berangkat untuk liburan ke luar negeri.

Dalam unggahan Instagram Story-nya hari ini Sabtu (15/12/2018), Ardi Bakrie merekam momen saat keluarganya berada di bandara untuk terbang ke Belanda.

Sebelumnya, untuk melengkapi perjalanan liburan mereka, Ardi dan anak perempuannya, Mikhayla sempat lebih dulu pergi ke salon untuk mengubah warna rambut mereka.

Instagram/@ardibakrie - Tampilan rambut baru Ardi Bakrie dan Mikhayla

"Both have new hair (emoji)," tulis Ardi dalam unggahan tersebut.

Ardi mewarnai rambutnya dengan warna pirang sementara sang anak mewarnai rambutnya dengan warna pelangi.

Dalam perjalanan tersebut, Ardi pun sempat memperlihatkan momen kocak yang dilakukan oleh Nia Ramadhani.

Di unggahan Instagram Story-nya, tampak Nia sedang berbicara dengan seorang teman perempuan saat mereka sedang bersantai.

"Bukan masalah work atau olahraganya, tapi masalah bareng-barengnya," kata Nia dalam video tersebut.

Seolah merasa geli dengan kelakuan istrinya tersebut, Ardi pun memberikan panggilan baru untuk Nia.

Ardi dengan terang-terangan menyebut istrinya dengan panggilan 'Dokter Cinta'.