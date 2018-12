DJ Butterfly Dinikahi Pria asal Indonesia, Lihat Foto Kamar Pengantin dan Video Pernikahannya

BANGKAPOS.COM - Tak pernah memamerkan kehidupan pribadi, DJ Butterfly kagetkan penggemar dengan pesta pernikahannya.

DJ Butterfly diketahui telah dipersunting pria asal Indonesia kemarin, 15 Desember 2018.

DJ asal Thailand ini memang tak pernah membagikan soal kehidupan asmaranya di Instagram.

Tapi kemarin, ia mengunggah foto dirinya mengenakan gaun pengantin di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

Selain tanpa caption, Instagram sang suami pun juga tidak di-tag dalam foto tersebut.

DJ Butterfly juga mengunggah foto seserahan pernikahan yang diletakkan di atas tempat tidur dengan caption emoji love.

Melihat unggahan tersebut, penggemar DJ Butterfly pun langsung mengucapkan selamat pada DJ yang hobi berkuliner ini.

@ayunurulf: wah selamat ya katty ga nyangka tau2 nikah

@chaenong: Duuut nikah gak bilang2 tau tau nikah,

@itha_blackk: Happy wedding sist you are my idol