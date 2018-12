Anggaran Tunjangan Guru Belum Cair, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan Babel

BANGKAPOS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, M. Soleh mengatakan tunjangan tambahan penghasilan dan profesi guru hingga saat ini memang belum bisa dicairkan.

Dia menjelaskan anggaran yang berasal dari pusat itu, tahun 2018 hanya cukup untuk pembayaran 3 triwulan saja. Sedangkan triwulan keempat anggarannya tidak mencukupi lagi.

“Ini anggarannya dari pusat, tunjangannya kita berikan. Tapi setelah kita hitung-hitung cuma cukup untuk 3, triwulan saja. Triwulan keempat kita tidak ada anggarannya,” kata M. Soleh, Senin (17/12/2018).

Lanjutnya, untuk triwulan keempat Dinas Pendidikan diajukan kembali ke Kementrian Keuangan. Kekurangannya didata by name, by school.

“Setelah kita ajukan Kemenkeu setuju dan dikabulkan. Totalnya sekitar Rp 5 miliar. Pusat setuju mungkin mereka punya dana cadangan atau dana buffer dan kita dibantunya,” ujar Soleh.

Dia menambahkan, pengusulan dana tambahan penghasilan dan profesi guru tersebut tidak semua propinsi disetujui. Hanya beberapa propinsi saja, termasuk Bangka Belitung.

Jumlah tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp 1,2 miliar, kemudian untuk tunjangan profesi guru yang non pns sebesar Rp 250ribu per guru sesuai dengan gaji poko, pangkat dan golongan.

“Kalau untuk tunjangan profesi guru non pns ini tidak sama setiap gurunya. Perhitungannya kan sesuai dengan gaji pokok, pangkatnya dan golongan. Jadi kalau kita total semuanya tamsil dan profesi ini sekitar Rp 1,4 miliar,” jelas Soleh.

Sementara untuk pencairan anggaran tambah Soleh masih menunggu persetujuan dari DPRD Babel. Pasalnya untuk anggaran triwulan keempat itu tidak masuk dalam struktur APBD-P.

“Anggarannya dikabulkan pusat ini diujung. Jadi tidak masuk ke APBD-P. Karena itu DPRD juga masih mengkaji seperti apa terkait pencairannya. Sambil menunggu dari DPRD kita persiapkan administrasinya,” kata Soleh.

