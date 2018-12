Bahar Buasan: Milenial Bisa Beri Pengaruh Positif pada Ekonomi Indonesia

BANGKAPOS.COM--Bahar Buasan memberikan pesan khusus kepada kalangan milenial. Selain mendorong agar membuat terobosan-tebosan masa depan, Bahar juga berpesan agar milenial memberi pengaruh positif pada kondisi ekonomi yang dinilainya sedang tak baik.

"Para milenial harus terus pikirkan cara-cara baru, temukan terobosan-terobosan, selalu siap mengambil resiko dan silaturahmi dengan membuat jejaring. Karena silaturahmi itu merupakan salah satu pintu rejeki," ujar Bahar, Senin (17/12/2018).

Menurut Bahar, kaum milenial Babel harus jeli dalam mencari peluang. Dengan begitu pemuda mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

"Menciptakan masa depan untuk sendiri, pemuda bisa cari peluang. Harus jadi entrepreneurship. You can do it," ucapnya.

Dia juga mengatakan agar generasi milenial Babel juga bisa memberikan pengaruh positif pada perekonomian di Indonesia.

Pemuda dinilai aset penting negara yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

"Milenial adalah bonus demografi yang bisa membuat Indonesia gemilang di tahun -tahun mendatang. Milenial harus punya niat dan ketetapan hati memberikan pengaruh positif pada ekonomi negeri ini yang sedang tidak baik," jelasnya.

Bahar Buasan juga berharap pemerintah daerah bisa memberi pelatihan wirausaha bagi pemuda Babel.

Potensi pemuda bisa diberdayakan untuk membangun kesejahteraan warga.

"Kekuatan pemuda siapa yang bisa ukur, mereka waktunya berinovasi dan masanya mencari jati diri. Karena itu pemerintah harus beri kesempatan dan peluang bagi pemuda," ujar Bahar Buasan.(*)