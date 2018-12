Perayaan Tahun Baru De'locomotief Gelar New Year's Eve Beach Bash Party

BANGKAPOS.COM --Tanpa terasa malam pergantian tahun baru 2019 akan segera tiba, kurang lengkap rasanya merayakan malam tahun baru hanya berdiam diri di rumah dengan menonton TV atau bermain youtube saja.

Untuk itu De'locomotief Tongaci Beach menawarkan cara asyik rayakan malam tahun baru murah meriah tanpa menguras kantong. Hanya dengan Rp 30.000 saja para pengunjung sudah bisa menyaksikan berbagai petunjukan seni dan berkesempatan untuk meraih gift plus doorprize puluhan juta rupiah.

"Kami juga menyediakan makan malam prasmanan dengan hanya Rp 199.000 per nett saja, anda akan dapat makan sepuasnya sampai budu," tawar Edo Firdaust, Manager HRD De'locomotief Tongaci Beach, Senin (16/12/2018) kepada bangkapos.com.

Pertunjukan yang akan ditampilkan di De'locomotief Tongaci Beach dengan mengelar New Year's Eve Beach Bash Partya. Dalam event tersebut De'locomotief akan menghadirkan, Live PA by Vanya Shinta, Barongsai, live band, DJ by Adhie dukun dan FDJ by Devisa, body painting by Vincent & Rizky, Dance by Vici dance & Friend, Unique Skill by Frisilia Selena serta Magic by Viktor.

Menurut Edo, tujuan diselenggarakannya pertunjukan seni tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan juga ajang silaturrahmi bagi para kaula muda.

"Khusus para milenia pada malam pergantian tahun dirayakan secara positif tidak kebut-kebutan dijalan juga mabuk-mabukan," harap Edo.